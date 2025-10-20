Кортеж вице-президента США попал под огонь

Артиллерийский снаряд преждевременно разорвался во время показательной стрельбы, осколки задели кортеж вице-президента страны Джей Ди Вэнса, сообщает издание New York Times. Показательный залп сделали на демонстрации в честь 250-летия морской пехоты в Кэмп-Пендлтон.

Фрагменты снаряда упали на транспортное средство и мотоцикл калифорнийского дорожного патруля, который был частью охранного кортежа вице-президента Джей Ди Вэнса, — цитирует NYT отчет патруля.

В результате инцидента никто не пострадал, однако на машине осталась небольшая вмятина. Журналисты отмечают, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступал против стрельбы над шоссе и распорядился закрыть участок трассы вопреки указаниям военных, которые считали это безопасным. Согласно отчету патрульных, один из офицеров описал, как что-то «похожее на камешки» ударялось о его мотоцикл и дорогу вокруг, а двое других видели, как двухдюймовый осколок попал в капот их патрульной машины.

