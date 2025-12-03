Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 06:20

Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды

Врач Саунова: хаотичное мигание гирлянды может вызвать повышенную тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мигание гирлянды в хаотичном ритме может вызвать усиление тревожности, заявила NEWS.ru заведующая психоневрологическим диспансерным отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья врач психиатр-нарколог Марина Саунова. По ее словам, мерцание также может спровоцировать тошноту, а в отдельных случаях — приступ эпилепсии.

У части людей интенсивное мерцание гирлянды вызывает феномен сенсорной перегрузки: зрительные рецепторы получают большое количество неритмичных импульсов, что приводит к нарушению зрительно-вегетативной адаптации. Это может проявляться головокружением, ощущением плывущего пространства, легкой тошнотой и повышенной тревожностью. Хотя бытовые гирлянды редко достигают критических параметров, сочетание яркости, близкого расстояния до глаз и хаотичного паттерна мигания может повысить риск приступа у предрасположенных лиц, — предупредила Саунова.

Она подчеркнула, что издавна для коррекции психического состояния применялись повторяющиеся раздражители, такие как сильный шум, мерцающий свет и интенсивная пульсирующая музыка с минусами в одном ритме. По словам врача, эти факторы воздействовали на центральную нервную систему, выводя ее из состояния баланса.

Замечено, что все чаще люди в замкнутых пространствах входили на фоне этого в мини-транс <...> либо происходили состояния, похожие на нехватку воздуха, недомогание, сильный импульс и выброс эмоций, которые вели даже к неотложному вызову скорой медицинской помощи. Поэтому людям с головными болями, вестибулярной чувствительностью, тревожными расстройствами или эпилепсией рекомендуется избегать интенсивных световых эффектов в замкнутых помещениях, — заключила Саунова.

Ранее аллерголог-пульмонолог Елена Пятикова предупредила, что новогодние украшения, такие как мишура и еловые ветви, могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. Она также порекомендовала избегать использования аэрозолей с искусственным снегом в помещении.

психиатры
здоровье
болезни
Новый год
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Названа причина, по которой ЕС не может влиять на мирный план по Украине
Приснилась умершая бабушка: знак судьбы или предупреждение?
Российским пенсионерам предложили платить «Новогодний капитал»
Татарская хрустящая лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!
Юрист ответил, можно ли зажигать бенгальские огни на балконе
Гороскоп на 3 декабря: как избежать ссоры? Кого ждут финансовые сюрпризы?
Терапевт ответила, какие елочные игрушки могут оказаться ядовитыми
Песков оценил вероятность новогоднего перемирия в зоне СВО
Глава Пентагона описал свой вариант компании для идеального ужина
Что предвещает сон, где вы хороните человека: расшифровка
200 тысяч рублей на подработке: кому готовы столько платить в 2026 году
Врач дал совет, какие тканевые маски лучше использовать зимой
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области
Названы неочевидные симптомы, которые могут быть предвестниками инфаркта
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.