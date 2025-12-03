Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды

Мигание гирлянды в хаотичном ритме может вызвать усиление тревожности, заявила NEWS.ru заведующая психоневрологическим диспансерным отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья врач психиатр-нарколог Марина Саунова. По ее словам, мерцание также может спровоцировать тошноту, а в отдельных случаях — приступ эпилепсии.

У части людей интенсивное мерцание гирлянды вызывает феномен сенсорной перегрузки: зрительные рецепторы получают большое количество неритмичных импульсов, что приводит к нарушению зрительно-вегетативной адаптации. Это может проявляться головокружением, ощущением плывущего пространства, легкой тошнотой и повышенной тревожностью. Хотя бытовые гирлянды редко достигают критических параметров, сочетание яркости, близкого расстояния до глаз и хаотичного паттерна мигания может повысить риск приступа у предрасположенных лиц, — предупредила Саунова.

Она подчеркнула, что издавна для коррекции психического состояния применялись повторяющиеся раздражители, такие как сильный шум, мерцающий свет и интенсивная пульсирующая музыка с минусами в одном ритме. По словам врача, эти факторы воздействовали на центральную нервную систему, выводя ее из состояния баланса.

Замечено, что все чаще люди в замкнутых пространствах входили на фоне этого в мини-транс <...> либо происходили состояния, похожие на нехватку воздуха, недомогание, сильный импульс и выброс эмоций, которые вели даже к неотложному вызову скорой медицинской помощи. Поэтому людям с головными болями, вестибулярной чувствительностью, тревожными расстройствами или эпилепсией рекомендуется избегать интенсивных световых эффектов в замкнутых помещениях, — заключила Саунова.

Ранее аллерголог-пульмонолог Елена Пятикова предупредила, что новогодние украшения, такие как мишура и еловые ветви, могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. Она также порекомендовала избегать использования аэрозолей с искусственным снегом в помещении.