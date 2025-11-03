Пушков раскрыл, чем Финляндия занимается на границе с Россией Пушков: Финляндия хочет доказать полезность НАТО маневрами у границ России

Финляндия запланировала масштабные военные маневры на юго-востоке страны, недалеко от границы с Россией, написал в Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, таким образом она стремится «доказать свою полезность для НАТО».

Управление маневрами осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превратив Финляндию в опорную для Альянса страну на северо-востоке Европы, — предположил Пушков.

Он добавил, что в действиях Хельсинки прослеживаются аналогии с ситуацией перед Второй мировой войной. Пушков напомнил, что в те годы Финляндия также играла роль опорной страны для антироссийского альянса, во главе которого стояла Германия.

Ранее Пушков выразил мнение, что раскол внутри Евросоюза по вопросу Украины рискует перерасти в формализованный политический альянс. По его словам, Венгрия ведет переговоры с Чехией и Словакией о создании коалиции, которая бросит вызов поддержке Киева со стороны Брюсселя.