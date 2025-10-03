Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 16:46

В МАК раскрыли новые детали смертельной авиакатастрофы под Красноярском

МАК: оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оба пилота погибли в результате авиационного происшествия с самолетом Ан-2 в Красноярском крае, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Воздушное судно авиакомпании «Борус» потерпело крушение 3 октября в районе поселка Танзыбей.

Летательный аппарат был полностью разрушен. Спасательные службы подтвердили, что никто из находившихся на борту членов экипажа не выжил.

Для расследования обстоятельств катастрофы Межгосударственный авиационный комитет оперативно сформировал специальную комиссию. Ее эксперты уже приступили к работе на месте происшествия.

В задачи комиссии входит установление точных причин трагического инцидента. Окончательные выводы будут представлены общественности после завершения всех необходимых экспертиз и анализа данных.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли самолет Ан-2, потерпевший крушение в Красноярском крае. На фото среди хвойных деревьев виден изуродованный и обгоревший фюзеляж, частично укрытый снегом. МЧС тогда сообщало, что погиб один член экипажа.

Россия
Красноярский край
самолеты
крушения
авиакатастрофы
смерти
МАК
