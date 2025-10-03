Появилось первое фото с места крушения Ан-2 под Красноярском

Спасатели нашли самолет Ан-2, потерпевший крушение в Красноярском крае, сообщил Telegram-канал «112». На фото среди хвойных деревьев виден изуродованный и обгоревший фюзеляж, частично укрытый снегом. По информации МЧС, погиб один член экипажа.

На обломках различим фрагмент с российским флагом, предположительно хвостовая часть. Из груды искореженного металла поднимается слабый дым. По информации прокуратуры, самолет принадлежит авиакомпании «Борус».

В МЧС заявили об одном погибшем, хотя ранее сообщали о двух. По предварительным сведениям, самолет упал недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе. На месте работают спасатели. Причины и обстоятельства крушения пока неизвестны.

В Шереметьево 24 сентября столкнулись два самолета при подготовке к вылету рейса Москва — Санкт-Петербург. В результате контакта с Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прибывшим рейсом из Пекина, воздушное судно «России» получило повреждения. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. СК возбудил уголовное дело.