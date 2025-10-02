Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:24

СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево

Фото: t.me/zmsutskr

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов в московском аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале. Начата проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 сентября при подготовке к вылету рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург. В результате контакта с Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прибывшим рейсом из Пекина, воздушное судно «России» получило повреждения. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Позднее сообщалось, что воздушное судно Airbus A330, участвовавшее в инциденте в Шереметьево, было отстранено от эксплуатации. Решение принято по результатам технического осмотра после столкновения с самолетом авиакомпании «Россия».

