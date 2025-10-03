Разбившийся в Красноярском крае самолет «прожил» полвека Разбившийся в Красноярском крае Ан-2 находился в эксплуатации 53 года

Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Красноярском крае, находился в эксплуатации 53 года, рассказали ТАСС в авиационных службах. Он был произведен в Польше в 1972 году и сразу после выпуска перегнан в Сибирь, где летал в разных авиакомпаниях. С июля 2019 года борт эксплуатировала компания «Борус».

Самолет был произведен в 1972 году. В середине октября того же года он совершил свой первый полет, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае разбился легкомоторный самолет Ан-2 в Ермаковском районе, в 40 километрах от населенного пункта Танызебей. В результате крушения погибли два человека. На месте работали спасатели. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей.

