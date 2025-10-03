Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 17:20

Разбившийся в Красноярском крае самолет «прожил» полвека

Разбившийся в Красноярском крае Ан-2 находился в эксплуатации 53 года

Фото: МЧС России

Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Красноярском крае, находился в эксплуатации 53 года, рассказали ТАСС в авиационных службах. Он был произведен в Польше в 1972 году и сразу после выпуска перегнан в Сибирь, где летал в разных авиакомпаниях. С июля 2019 года борт эксплуатировала компания «Борус».

Самолет был произведен в 1972 году. В середине октября того же года он совершил свой первый полет, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае разбился легкомоторный самолет Ан-2 в Ермаковском районе, в 40 километрах от населенного пункта Танызебей. В результате крушения погибли два человека. На месте работали спасатели. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей.

Ранее два самолета авиакомпании Delta Airlines столкнулись в аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке. Инцидент произошел на низкой скорости во время руления воздушных судов. В результате столкновения правое крыло одного лайнера задело носовую часть другого. Пострадал один человек.

самолеты
Красноярский край
Ан-2
авиакатастрофы
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном под Харьковом ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
В Якутске возбуждено дело об убийстве матери и сына
Стали известны тренеры команд прощального матча Глушакова
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.