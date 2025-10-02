В американском аэропорту столкнулись два самолета ABC News: два самолета столкнулись в аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке

Два самолета Delta Airlines столкнулись в аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Там пояснили, что правое крыло одного воздушного судна задело носовую часть другого. Канал отметил, что один человек пострадал в результате инцидента.

Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления в среду вечером в Ла-Гуардии, — говорится в сообщении.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета. На взлетно-посадочной полосе при рулежке задели друг друга Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines. При этом никто не пострадал.

До этого два пассажирских самолета — Cessna 172 и Extra EA-300 — полностью сгорели после столкновения в воздухе при приземлении в аэропорту американского штата Колорадо. Трагический инцидент, унесший жизнь пассажира второго лайнера, произошел утром 31 августа вблизи аэропорта Форт Морган.

Также в конце августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области. Ведомство расследует возможные нарушения правил безопасности.