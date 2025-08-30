Следствие озвучило версию гибели пилота при жесткой посадке под Тамбовом СК: возбуждено уголовное дело после жесткой посадки самолета под Тамбовом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Ведомство расследует возможные нарушения правил безопасности.

Согласно версии следствия, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, выполнявший обработку сельскохозяйственных угодий под управлением пилота 1964 года рождения, совершил аварийную посадку. В результате происшествия пилот скончался на месте.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что бывший командир самолета, врезавшегося в горный склон на Чукотке, предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности. На борту воздушного судна в момент происшествия находились два пассажира и груз. Согласно материалам следствия, в ноябре 2023 года пилот выполнял полет по маршруту Певек — Полярный. При ухудшении метеорологических условий он не принял решения о возвращении или полете на запасной аэродром.

До этого поступала информация об инциденте с учебным самолетом Diamond DA42 в Ульяновской области, у которого во время полета отлетело шасси. На борту находились инструктор и курсант училища гражданской авиации. Самолет успешно посадили на землю после выработки топлива в районе поселка Красный Гуляй. В результате происшествия никто не пострадал.