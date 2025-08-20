Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Чукотке будут судить экс-командира врезавшегося в гору самолета

Бывший командир врезавшегося в склон горы на Чукотке самолета предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. На борту воздушного судна находились два пассажира и груз.

Заместителем Камчатского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 64-летнего жителя Ивановской области. Он обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ. <…> Уголовное дело будет направлено в Иультинский районный суд Чукотского автономного округа, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2023 года пилот, выполняя полет из Певека в Полярный, не принял решения о возврате или полете на запасной аэродром при ухудшении метеоусловий. Он отклонил самолет от маршрута. Визуальный контакт с землей был утрачен, и самолет врезался в склон горы Купол.

Находившие я на борту люди получили травмы, но выжили. Ущерб собственнику самолета превысил 8 млн рублей.

Ранее стало известно, что у российского учебного самолета Diamond DA42 отлетело шасси во время полета в Ульяновской области. На борту воздушного судна находились инструктор и курсант училища гражданской авиации. Самолет успешно посадили на землю, никто не пострадал. Перед посадкой самолет вырабатывал топливо около поселка Красный Гуляй.

