19 августа 2025 в 17:57

Российский самолет потерял шасси во время полета

У российского учебного самолета Diamond DA42 отлетело шасси во время полета

Фото: Xinhua/Global Look Press

У российского учебного самолета Diamond DA42 отлетело шасси во время полета в Ульяновской области, сообщил Telegram-канал SHOT. На борту воздушного судна было два человека: инструктор и курсант училища гражданской авиации. Самолет успешно посадили на землю, никто не пострадал.

Канал отметил, что в ходе полета Diamond DA42 потерял шасси передней опоры. Перед посадкой самолет вырабатывал топливо около поселка Красный Гуляй.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines более двух часов находился в небе над Подмосковьем, совершая круговые маневры. Жители Чеховского округа жаловались, что лайнер летал слишком низко над их домами и вызывал тревогу. Отмечается, что воздушное судно вылетело из Внуково в киргизский Ош в 10:30 мск.

До этого пассажирский лайнер KLM, следовавший из Стокгольма в Амстердам, был вынужден экстренно приземлиться в гамбургском аэропорту из-за задымления в двигателе. Работа воздушной гавани приостанавливалась на полчаса. После посадки все пассажиры благополучно покинули самолет.

