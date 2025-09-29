Безбилетник попытался долететь из Европы в США в отсеке шасси самолета

Безбилетник попытался долететь из Европы в США в отсеке шасси самолета Сотрудники American Airlines нашли в отсеке шасси самолета мертвого безбилетника

Безбилетник попытался долететь из Европы до Соединенных Штатов в отсеке шасси самолета American Airlines, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. Его нашли мертвым сотрудники авиакомпании по прибытии в город Шарлотт американского штата Северная Каролина.

В воскресенье утром в отсеке шасси самолета American Airlines в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, был обнаружен мертвый безбилетный пассажир, — говорится в публикации.

Уточняется, что American Airlines совместно с правоохранительными органами начала расследование инцидента. На место, где нашли тело, прибыли детективы по расследованию убийств.

Ранее аналогичное путешествие совершил подросток из афганского города Кундуз. Мальчик спрятался во внутреннем отсеке шасси пассажирского самолета KAM Air, чтобы попасть из Кабула в Тегеран. Однако 13-летний юноша сделал ошибку и в конечном итоге оказался в Дели.

