23 сентября 2025 в 11:46

Афганский подросток зайцем добрался в Индию на самолете

Подросток из Афганистана спрятался в отсеке шасси самолета и прилетел в Индию

Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Подросток из афганского города Кундуз совершил безбилетное путешествие в столицу Индии, пишет The Indian Express. 13-летний мальчик спрятался во внутреннем отсеке шасси пассажирского самолета.

Подросток отправился в опасное путешествие утром 21 сентября. Он забрался в отсек для шасси самолета авиакомпании KAM Air, выполнявшего рейс из Кабула в Дели. Сам полет, длившийся 94 минуты, прошел на высоте от 9 до 12 тыс. метров, где температура воздуха достигает минус 50 градусов Цельсия, а уровень кислорода критически низок.

Оказавшись в Международном аэропорту имени Индиры Ганди, мальчик бродил по летному полю, где его заметила служба безопасности. Выяснилось, что подросток, движимый «любопытством», намеревался попасть из Кабула в Тегеран. Однако по ошибке он выбрал самолет, который летел в столицу Индии. Путешествие он совершил в легкой одежде и без багажа.

Эксперты называют настоящим чудом тот факт, что юный безбилетник выжил после такого полета. В отличие от герметичного салона самолета, неотапливаемый отсек шасси представляет смертельную опасность из-за нехватки кислорода и экстремально низких температур. Оценочный уровень смертности среди пассажиров, тайно путешествующих в таких условиях, достигает 77%. Помимо гипоксии и гипотермии, высок риск получения смертельных травм при работе шасси или падения из отсека.

