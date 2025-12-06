ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 12:05

Афганистан наладил поставки в Россию популярного белого вещества

Первая партия хлопка из Афганистана прибыла на склад в Ивановскую область

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Афганистан впервые отправил партию хлопка в Россию, сообщает РБК со ссылкой на заявления гендиректора компании, которая занимается поставками хлопковолокна из Центральной Азии и Азербайджана, Дмитрия Бакаринова. Первая 45-тонная партия сырья прибыла на склад в Ивановскую область.

По словам Бакаринова, афганские партнеры направили результаты испытаний физико-механических характеристик сырья, после чего компания согласовала параметры сделки и решила заказать две фуры с товаром. Он добавил, что предложение о поставке поступило через узбекскую сторону.

Мы выбрали наиболее подходящие лоты, согласовали подходящую для отечественных переработчиков цену и предложили афганским партнерам привезти две пробные фуры хлопка нам на склад в Ивановскую область, — сообщил собеседник.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать бесперебойную поставку топлива для Индии. По его словам, в настоящее время РФ выступает надежным поставщиком энергоресурсов и всего необходимого для энергетики союзного государства, экономика которого продолжает расти.

