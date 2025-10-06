7 октября: день рождения Владимира Путина, день хлопка и Радогощь

7 октября в России отмечают День образования штабных подразделений МВД. Праздник восходит к событиям 1918 года, когда были организованы инструкторский и информационный отделы.
Сегодня штаб ГУВД отвечает за распределение ресурсов во время раскрытия преступлений, координацию антитеррористических операций, оперативно-профилактических мероприятий. Кроме того, он связывает различных сотрудников МВД и различные ведомства друг с другом.
Всемирный день хлопка — праздник 7 октября 2025 года
В седьмой день октября в разных странах празднуется День хлопка. Он утвержден четыре года назад Генассамблеей ООН. Его миссия — обратить взоры общества на значение белого золота как ключевого сырья для текстильной промышленности и источника дохода для миллионов людей в селах и деревнях.
Хлопковая индустрия насчитывает более 32 млн изготовителей и дает работу более 100 млн семей в 80 странах мира. Хлопок также является экологически чистым материалом, что делает его необходимым элементом устойчивого развития.
Праздник в России 7 октября: Радогощь
7 октября в России отмечают славянский праздник Радогощь, также известный как Таусень. Солнце, по мнению людей, в этот день теряло свою силу.
К празднику люди готовили огромный пирог из меда. День включал гадания, народные игры и обряды, подобные Масленице, например, прыжки через костёр и хождение по углям.
Какие персоны связаны с 7 октября
В этот день родились:
- президент России Владимир Путин,
- физик Нильс Бор,
- дирижер Николай Рабинович,
- фигурист Максим Траньков.
7 октября скончались:
- поэт и писатель Эдгар По,
- публицист Ральф Норман Энджелл,
- артист Борис Щукин,
- горнолыжник Анри Орейе,
- артистка Майя Булгакова.
7 октября праздник в России — Фекла-заревница
В этот день Церковь вспоминает мученицу Феклу Иконийскую, которая жила в I веке. Фекла отказалась от замужества и приняла христианство. За это она подвергалась преследованиям, но чудесным образом спасалась и в итоге покинула родной город.
В Селевкии Фекла проповедовала христианство, совершала чудеса и исцеления. В 90 лет она избежала преследователей, когда горы расступились и укрыли ее. На месте ее усыпальницы в сирийской Маалуле был основан монастырь Святой Феклы. Ее мощи также хранятся на Кипре, в Милане и в России.
7 октября отмечали праздник святой Феклы Заревницы, начало хлебных замолотков. В этот день разжигали новый огонь, окуривали скот, пекли блины и молились об избавлении от бедствий. Женщины пряли, веря, что это принесет удачу, поэтому Феклу прозвали Запрядальницей.
Считалось, что на Феклу нельзя брать и отдавать долги, ругаться и употреблять алкоголь.
Приметы 7 октября
- Если в лесу много желудей, зимой будет тепло, а летом — много урожая.
- Обилие ягод рябины предвещает холодную зиму.
- Если день солнечный, то скоро поменяется погода.
- Гром предсказывает тёплую зиму.
Именины 7 октября 2025 года
Напоследок обратимся к святцам. 7 октября поздравить с Днем ангела можно Андрея, Антона, Василия, Виталия, Владислава, Давида, Павла, Сергея, Степана и Фёклу.
