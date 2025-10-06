7 октября: день рождения Владимира Путина, день хлопка и Радогощь

7 октября: день рождения Владимира Путина, день хлопка и Радогощь

7 октября в России отмечают День образования штабных подразделений МВД. Праздник восходит к событиям 1918 года, когда были организованы инструкторский и информационный отделы.

Сегодня штаб ГУВД отвечает за распределение ресурсов во время раскрытия преступлений, координацию антитеррористических операций, оперативно-профилактических мероприятий. Кроме того, он связывает различных сотрудников МВД и различные ведомства друг с другом.

Всемирный день хлопка — праздник 7 октября 2025 года

В седьмой день октября в разных странах празднуется День хлопка. Он утвержден четыре года назад Генассамблеей ООН. Его миссия — обратить взоры общества на значение белого золота как ключевого сырья для текстильной промышленности и источника дохода для миллионов людей в селах и деревнях.

Хлопковая индустрия насчитывает более 32 млн изготовителей и дает работу более 100 млн семей в 80 странах мира. Хлопок также является экологически чистым материалом, что делает его необходимым элементом устойчивого развития.

Всемирный день хлопка — праздник 7 октября Фото: Wang Fei/XinHua/Global Look Press

Праздник в России 7 октября: Радогощь

7 октября в России отмечают славянский праздник Радогощь, также известный как Таусень. Солнце, по мнению людей, в этот день теряло свою силу.

К празднику люди готовили огромный пирог из меда. День включал гадания, народные игры и обряды, подобные Масленице, например, прыжки через костёр и хождение по углям.

Какие персоны связаны с 7 октября

День рождения Владимира Путина Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

В этот день родились:

президент России Владимир Путин,

физик Нильс Бор,

дирижер Николай Рабинович,

фигурист Максим Траньков.

Максим Траньков и Татьяна Волосожар во время выступления Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

7 октября скончались:

поэт и писатель Эдгар По,

публицист Ральф Норман Энджелл,

артист Борис Щукин,

горнолыжник Анри Орейе,

артистка Майя Булгакова.

7 октября праздник в России — Фекла-заревница

В этот день Церковь вспоминает мученицу Феклу Иконийскую, которая жила в I веке. Фекла отказалась от замужества и приняла христианство. За это она подвергалась преследованиям, но чудесным образом спасалась и в итоге покинула родной город.

В Селевкии Фекла проповедовала христианство, совершала чудеса и исцеления. В 90 лет она избежала преследователей, когда горы расступились и укрыли ее. На месте ее усыпальницы в сирийской Маалуле был основан монастырь Святой Феклы. Ее мощи также хранятся на Кипре, в Милане и в России.

7 октября отмечали праздник святой Феклы Заревницы, начало хлебных замолотков. В этот день разжигали новый огонь, окуривали скот, пекли блины и молились об избавлении от бедствий. Женщины пряли, веря, что это принесет удачу, поэтому Феклу прозвали Запрядальницей.

Считалось, что на Феклу нельзя брать и отдавать долги, ругаться и употреблять алкоголь.

Приметы 7 октября

Если в лесу много желудей, зимой будет тепло, а летом — много урожая.

Обилие ягод рябины предвещает холодную зиму.

Если день солнечный, то скоро поменяется погода.

Гром предсказывает тёплую зиму.

Именины 7 октября 2025 года

Напоследок обратимся к святцам. 7 октября поздравить с Днем ангела можно Андрея, Антона, Василия, Виталия, Владислава, Давида, Павла, Сергея, Степана и Фёклу.

Ранее мы поделились церковным календарем на 2025-2026 год.