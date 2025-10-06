Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи

Адвокат Ульяненко: нашедшему телефон или деньги может грозить срок

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Найденные на улице деньги, телефоны и другие ценные вещи нельзя забирать себе, сообщил адвокат Виталий Ульяненко. Он пояснил, что если нашедший не заявит о находке в полицию или орган местного самоуправления, а решит оставить вещь себе, то это может быть квалифицировано по статье «Кража», передает Telegram-канал «SHOT Проверка».

По мнению Ульяненко, правильное решение — отнести найденную вещь в ближайший отдел полиции или обратиться в администрацию того места, где была сделана находка. В противном случае, по его словам, возможны правовые последствия.

Наказания без квалифицирующих признаков включают штраф до 80 тыс. рублей или в размере дохода за период до шести месяцев, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года. Также могут назначить ограничение свободы до двух лет, принудительные работы на такой же срок, арест до четырех месяцев или же лишение свободы сроком на два года.

Ранее в аэропорту Пулково задержали 19-летнюю жительницу Ленинградской области, подозреваемую в краже брендовых часов. Потерпевшим оказался 40-летний житель Петербурга, а сумма ущерба превысила 12 тыс. рублей. По данным полиции, девушка похитила часы во время предполетного досмотра, забрав их из лотка для личных вещей. После этого она вылетела рейсом Санкт-Петербург — Баку.

