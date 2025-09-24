Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково В Петербурге задержали 19-летнюю девушку за кражу часов в аэропорту Пулково

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнюю жительницу Ленинградской области по подозрению в краже брендовых часов в аэропорту Пулково, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. Общая сумма ущерба составила свыше 12 тысяч рублей. Потерпевшим оказался 40-летний петербуржец.

Полицейские выяснили, что подозреваемая похитила часы во время предполетного досмотра. Девушка забрала чужое имущество из лотка для личных вещей и отправилась на рейс Санкт-Петербург — Баку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о краже.

Максимальное наказание по этой статье достигает двух лет лишения свободы. Следствие избрало для девушки меру пресечения в виде обязательства о явке. Похищенные часы вернут владельцу в ближайшее время.

