24 сентября 2025 в 11:00

Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково

В Петербурге задержали 19-летнюю девушку за кражу часов в аэропорту Пулково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнюю жительницу Ленинградской области по подозрению в краже брендовых часов в аэропорту Пулково, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. Общая сумма ущерба составила свыше 12 тысяч рублей. Потерпевшим оказался 40-летний петербуржец.

Полицейские выяснили, что подозреваемая похитила часы во время предполетного досмотра. Девушка забрала чужое имущество из лотка для личных вещей и отправилась на рейс Санкт-Петербург — Баку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о краже.

Максимальное наказание по этой статье достигает двух лет лишения свободы. Следствие избрало для девушки меру пресечения в виде обязательства о явке. Похищенные часы вернут владельцу в ближайшее время.

Ранее в Саратове 19-летний местный житель ночью украл 20 тысяч рублей из сейфа магазина, в котором работал. Похищенные деньги молодой человек потратил на покупку игровой приставки.

