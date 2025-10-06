Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 16:48

Пожелтевшие носки вновь станут белоснежными за 15 минут: копеечное средство из аптеки творит чудеса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже серым и пожелтевшим носкам можно вернуть былой вид. Хлопковые волокна активно впитывают загрязнения, но справиться с ними поможет смесь из копеечных средств.

Приготовьте раствор: три столовые ложки соды, 50 мл 3-процентной перекиси и литр теплой воды. Замочите носки на 15 минут, затем потрите проблемные места мягкой щеткой. Для усиления эффекта добавьте ложку нашатырного спирта.

После обработки прополощите носки и постирайте как обычно. Сушите на свежем воздухе, потому что солнце работает как отбеливатель. Чтобы носки дольше оставались белыми, раз в неделю замачивайте их в растворе соды (две ложки на литр воды) перед обычной стиркой.

Ранее сообщалось, что белая одежда всегда считалась модной, но она постоянно теряет свежесть и становится желтоватого или серого оттенка. Чтобы вернуть одежде былой вид, вам не нужно покупать дорогие отбеливатели.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
