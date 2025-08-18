Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Самолет устроил в небе двухчасовую «карусель», пугая жителей Подмосковья

Самолет Airbus A320 свыше двух часов кружит в небе над Подмосковьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines уже более двух часов находится в небе над Подмосковьем, совершая круговые маневры, передает Telegram-канал Mash. Жители Чеховского округа пожаловались, что лайнер летает слишком низко над их домами и вызывает тревогу.

Воздушное судно вылетело из московского Внуково в киргизский Ош в 10:30, говорится в сообщении. Сейчас борт, предположительно, вырабатывает топливо и может готовиться к возврату в аэропорт отправления.

Ранее пассажирский лайнер KLM, следовавший из Стокгольма в Амстердам, был вынужден экстренно приземлиться в гамбургском аэропорту из-за задымления в двигателе. Работа воздушной гавани приостанавливалась на полчаса. После посадки все пассажиры благополучно покинули самолет.

Кроме того, самолет авиакомпании SkyWest, выполнявший рейс из Миннеаполиса, 18 июля едва не столкнулся со стратегическим бомбардировщиком ВВС США. Подлетая к городу Майнот в штате Северная Дакота, пилоту пришлось выполнить резкий маневр, чтобы избежать опасной ситуации.

самолеты
полеты
Подмосковье
аэропорты
