Самолет устроил в небе двухчасовую «карусель», пугая жителей Подмосковья Самолет Airbus A320 свыше двух часов кружит в небе над Подмосковьем

Самолет Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines уже более двух часов находится в небе над Подмосковьем, совершая круговые маневры, передает Telegram-канал Mash. Жители Чеховского округа пожаловались, что лайнер летает слишком низко над их домами и вызывает тревогу.

Воздушное судно вылетело из московского Внуково в киргизский Ош в 10:30, говорится в сообщении. Сейчас борт, предположительно, вырабатывает топливо и может готовиться к возврату в аэропорт отправления.

