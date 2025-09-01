День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:15

Два самолета полностью сгорели после столкновения в воздухе

Самолеты Cessna и Extra EA-300 сгорели в США после столкновения в воздухе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два пассажирских самолета — Cessna 172 и Extra EA-300 — полностью сгорели после столкновения в воздухе при приземлении в аэропорту американского штата Колорадо, передает New York Post. Трагический инцидент, унесший жизнь пассажира второго лайнера, произошел утром 31 августа вблизи аэропорта Форт Морган.

Один человек погиб, еще трое пассажиров получили ранения в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе при попытке приземлиться в аэропорту Колорадо в воскресенье утром, — сказано в материале.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области. Ведомство расследует возможные нарушения правил безопасности.

Согласно версии следствия, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, выполнявший обработку сельскохозяйственных угодий под управлением пилота 1964 года рождения, совершил аварийную посадку. В результате происшествия пилот скончался на месте.

