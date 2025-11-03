Еще двух фигурантов арестовали по делу о торговле детьми в Москве

Суд в Москве арестовал еще двоих человек в рамках уголовного дела в отношении председателя Межрегиональной общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирины Рудницкой, сообщает ТАСС. Согласно судебным документам, всех фигурантов обвиняют в торговле несовершеннолетними.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — следует из материалов дела.

Среди новых арестованных — предприниматель из Московской области, а также женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что Рудницкую, которая жила в подмосковной Истре, отправили в СИЗО до 22 ноября. На иждивении у женщины находятся 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Уголовное дело в отношении нее и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа 2025 года.