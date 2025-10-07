Медицинский вертолет разбился на оживленной трассе в США CBS: три человека пострадали при крушении вертолета скорой помощи в США

В Калифорнии произошло крушение медицинского вертолета компании REACH Air Medical, передает CBS News. Воздушное судно, вылетевшее из медицинского центра университета в Дэвисе, разбилось недалеко от Сакраменто, упав на автомобильную трассу.

Пожарная служба Сакраменто сообщила, что вертолёт упал на шоссе 50 недалеко от 59-й улицы. Из-за крушения дорога в восточном направлении полностью перекрыта, — сказано в публикации.

На борту находились три члена экипажа, которые получили серьезные травмы, все они были экстренно госпитализированы. Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

