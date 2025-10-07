Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Медицинский вертолет разбился на оживленной трассе в США

CBS: три человека пострадали при крушении вертолета скорой помощи в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калифорнии произошло крушение медицинского вертолета компании REACH Air Medical, передает CBS News. Воздушное судно, вылетевшее из медицинского центра университета в Дэвисе, разбилось недалеко от Сакраменто, упав на автомобильную трассу.

Пожарная служба Сакраменто сообщила, что вертолёт упал на шоссе 50 недалеко от 59-й улицы. Из-за крушения дорога в восточном направлении полностью перекрыта, — сказано в публикации.

На борту находились три члена экипажа, которые получили серьезные травмы, все они были экстренно госпитализированы. Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее московским правоохранителям пришлось ловить подростка, который решил прокатиться на угнанном автомобиле Jaecoo. Он протаранил фонарный столб в центре города в тот момент, когда движение на дороге было перекрыто, чтобы пропустить кортеж. После задержания выяснилось, машина принадлежала родителям несовершеннолетнего: теперь им грозит административный штраф, а их ребенку — уголовная ответственность.

вертолеты
аварии
США
скорая помощь
