Погоня после кортежа с мигалками в центре Москвы попала на видео

Подросток на угнанном автомобиле Jaecoo протаранил фонарный столб в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел в тот момент, когда движение на дороге было перекрыто, чтобы пропустить кортеж. На кадрах видно, как машина ГАИ перекрывает юноше путь и он врезается в нее.

Нарушитель выехал на тротуар, чтобы объехать пробку. После столкновения полицейские задержали его на месте происшествия. Автомобиль принадлежал родителям подростка. Им грозит административный штраф, а подростку — уголовная ответственность.

Ранее в Казани кортеж примерно из 30 автомобилей нарушил ПДД, двигаясь по встречной полосе на Сибирском тракте. Очевидцы отмечали, что часть машин была без номеров, а из окон раздавались выстрелы в воздух. Колонна создала помехи для движения, а полиция начала проверку и устанавливает участников инцидента.

До этого в Люберцах пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП, пытаясь скрыться от погони ГИБДД. Он проигнорировал требование остановиться и столкнулся с несколькими автомобилями и въехал в веранду кафе с посетителями. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован. Виновника задержали.