Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:27

Погоня после кортежа с мигалками в центре Москвы попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток на угнанном автомобиле Jaecoo протаранил фонарный столб в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел в тот момент, когда движение на дороге было перекрыто, чтобы пропустить кортеж. На кадрах видно, как машина ГАИ перекрывает юноше путь и он врезается в нее.

Нарушитель выехал на тротуар, чтобы объехать пробку. После столкновения полицейские задержали его на месте происшествия. Автомобиль принадлежал родителям подростка. Им грозит административный штраф, а подростку — уголовная ответственность.

Ранее в Казани кортеж примерно из 30 автомобилей нарушил ПДД, двигаясь по встречной полосе на Сибирском тракте. Очевидцы отмечали, что часть машин была без номеров, а из окон раздавались выстрелы в воздух. Колонна создала помехи для движения, а полиция начала проверку и устанавливает участников инцидента.

До этого в Люберцах пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП, пытаясь скрыться от погони ГИБДД. Он проигнорировал требование остановиться и столкнулся с несколькими автомобилями и въехал в веранду кафе с посетителями. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован. Виновника задержали.

ДТП
Москва
аварии
подростки
ДПС
погони
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
В Кремле назвали развитие новых регионов приоритетом для Путина
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.