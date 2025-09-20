«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 17:40

В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух

В Казани кортеж из 30 автомобилей нарушил ПДД, выехав на встречную полосу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Казани на видео зафиксировано массовое нарушение ПДД: кортеж из примерно 30 автомобилей двигался по встречной полосе на Сибирском тракте, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили двигались без номеров, а из окон раздавались выстрелы в воздух.

На опубликованных кадрах видно около десятка автомобилей, движущихся на высокой скорости с непрерывными сигналами. В видеофрагменте слышен характерный хлопок, похожий на выстрел. Колонна из нарушителей создала помехи для других участников движения. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушения. Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные лица.

Ранее в Люберцах 37-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал массовое ДТП, пытаясь скрыться от погони ГИБДД. Он проигнорировал требование остановиться, увеличил скорость, столкнулся с несколькими автомобилями и въехал в веранду кафе с посетителями. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован. Виновника задержали.

