25 октября 2025 в 20:10

Режиссер потеряла ребенка после конфликта на курорте

Mash: режиссер Франк потеряла ребенка после инцидента с соседкой на курорте

Александра Франк Александра Франк Фото: Александр Щербак/ТАСС

Режиссер-документалист Александра Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка после конфликта с соседями в курортном комплексе в Ленинградской области, где отдыхала с семьей, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Трагедия произошла после того, как одна из соседок проникла ночью в их коттедж и устроила дебош.

По информации источника, около двух часов ночи женщина в агрессивном состоянии ворвалась в их арендованный коттедж, где рылась в вещах и нападала на членов семьи. Охранники курорта не отреагировали на происходящее, и мужу документалиста пришлось самостоятельно выдворять нарушительницу, сообщили в канале.

Утром после инцидента режиссер почувствовала ухудшение самочувствия, а медицинское обследование, как отметил источник, констатировало остановку сердца плода. Режиссера госпитализировали для проведения необходимой хирургической операции.

Ранее автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, съехал с дороги и перевернулся в Краснозерском районе Новосибирской области. По словам одного из свидетелей происшествия, машина скорой перевернулась несколько раз.

режиссеры
беременности
Ленобласть
конфликты
курорты
