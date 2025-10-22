Машина скорой помощи перевозила беременную россиянку и вылетела с дороги Под Новосибирском машина скорой помощи с беременной перевернулась на обочине

Автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, съехал с дороги и перевернулся в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По словам одного из свидетелей происшествия, машина скорой перевернулась несколько раз.

Согласно предварительным данным, роженица осталась жива, но точная информация о ее текущем состоянии пока отсутствует. Сама авария случилась на автомобильной трассе К-17Р в Краснозерском районе. На место дорожного происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на юге Москвы произошло столкновение между автомобилями Kia и Ford, причем последний принадлежал службе скорой помощи. В результате данного дорожного происшествия пострадали два человека, включая сотрудника медицинской службы. Авария случилась на Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.

В Челябинской области на трассе Бирск — Тастуба — Сатка женщина и 12-летняя девочка погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом. На месте аварии долгое время работали сотрудники ГИБДД, полиции и экстренных служб.