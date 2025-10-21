Женщина с ребенком стали жертвами серьезного ДТП в Челябинской области Женщина с ребенком погибли при столкновении авто с лесовозом под Челябинском

Женщина и 12-летняя девочка погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Челябинской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. На месте работают сотрудники ГАИ, полицейские и экстренные службы.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai и его несовершеннолетний пассажир, девочка 2012 года рождения, скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель лесовоза при движении на спуск по мокрому асфальту не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент он столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.

