22 октября 2025 в 12:36

На продажу выставили свыше тысячи квартир по проекту «Московские кварталы»

В Москве в ходе «Московских кварталов» началась продажа свыше 1,2 тыс. квартир

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве по проекту «Московские кварталы» на продажу выставили свыше 1,2 тыс. квартир, пишет «Москва 24» со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского. Недвижимость доступна к покупке в 10 округах столицы.

Уже сейчас к покупке доступны более тысячи готовых квартир в разных районах Москвы. Это квартиры уже с отделкой или готовые к вашему дизайнерскому решению, — отметил Овчинский.

Он добавил, что потенциальные владельцы недвижимости могут приобрести машино-места в подземных паркингах. На продажу, помимо квартир, выставили почти 100 нежилых помещений.

Ранее в Москве на продажу выставили пентхаус ценой 7 млрд рублей и площадью 782 квадратных метра. Квартира расположена в ЖК «Клубный дом Обыденский № 1» на Остоженке. Комплекс планируют сдать в 2026 году.

