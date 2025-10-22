На продажу выставили свыше тысячи квартир по проекту «Московские кварталы» В Москве в ходе «Московских кварталов» началась продажа свыше 1,2 тыс. квартир

В Москве по проекту «Московские кварталы» на продажу выставили свыше 1,2 тыс. квартир, пишет «Москва 24» со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского. Недвижимость доступна к покупке в 10 округах столицы.

Уже сейчас к покупке доступны более тысячи готовых квартир в разных районах Москвы. Это квартиры уже с отделкой или готовые к вашему дизайнерскому решению, — отметил Овчинский.

Он добавил, что потенциальные владельцы недвижимости могут приобрести машино-места в подземных паркингах. На продажу, помимо квартир, выставили почти 100 нежилых помещений.

