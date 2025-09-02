В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене

В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене Mash: в Москве продается квартира за 7 млрд рублей

В Москве на продажу выставили пентхаус ценой 7 млрд рублей и площадью 782 квадратных метра, передает Telegram-канал Mash. Квартира расположена в ЖК «Клубный дом Обыденский № 1» на Остоженке. Комплекс планируют сдать в 2026 году.

По данным канала, стоимость квадратного метра в пентхаусе составляет около 9,5 млн рублей. Апартаменты оборудованы камином, террасой более 100 квадратных метров, 20 балконами, пятью спальными комнатами, семью санузлами и восемью гардеробными.

Высота потолков достигает 4,35 метров. Среди особенностей — кухня-гостиная площадью 170 квадратных метров и личный бар с винным погребом.

Из окон пентхауса открывается вид на Храм Христа Спасителя и Москву-реку.

Ранее стоимость самой дорогой квартиры в Москве составляла 2,8 млрд рублей. Недвижимость площадью 980 квадратных метров расположена в районе Якиманка.

До этого эксперты в области недвижимости отметили, что квартиры по более низким ценам часто требуют значительных вложений в ремонт. Специалисты также подчеркнули, что такое жилье может иметь неудобное расположение или другие недостатки.