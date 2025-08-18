Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:30

Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Риэлтор Кобаладзе: самая дорогая квартира в Москве стоит 2,8 млрд рублей

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Москве выставлена на продажу самая дорогая квартира за 2,8 млрд рублей, сообщил Lenta.ru основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе. Он рассказал что это жилище площадью 980 квадратных метров в престижном районе Якиманка.

Эксперт отметил, что новостройки предлагают еще более эксклюзивные варианты: апартаменты площадью 1,7 тысячи квадратов в том же районе оцениваются в 3,4 млрд рублей. Всего на российском рынке представлено 2,6 тысячи лотов стоимостью свыше 100 млн рублей, причем 93% из них сосредоточены в Москве.

Особый статус столичной недвижимости подчеркивает наличие 61 объекта с ценником выше миллиарда рублей. Такие предложения встречаются лишь в пяти городах страны, что делает Москву безусловным лидером премиального сегмента, добавил Кобаладзе.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил, что цены на новостройки по итогам 2025 года вырастут как минимум на 10%, а в отдельных регионах — более чем на 15%. Так эксперт прокомментировал готовящиеся властями меры по стимулированию спроса на жилье. По его словам, больше всего стоимость «квадрата» увеличится в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Москва
недвижимость
квартиры
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
В ЦБ рассказали, когда удастся усмирить инфляцию в России
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.