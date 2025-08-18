Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве

В Москве выставлена на продажу самая дорогая квартира за 2,8 млрд рублей, сообщил Lenta.ru основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе. Он рассказал что это жилище площадью 980 квадратных метров в престижном районе Якиманка.

Эксперт отметил, что новостройки предлагают еще более эксклюзивные варианты: апартаменты площадью 1,7 тысячи квадратов в том же районе оцениваются в 3,4 млрд рублей. Всего на российском рынке представлено 2,6 тысячи лотов стоимостью свыше 100 млн рублей, причем 93% из них сосредоточены в Москве.

Особый статус столичной недвижимости подчеркивает наличие 61 объекта с ценником выше миллиарда рублей. Такие предложения встречаются лишь в пяти городах страны, что делает Москву безусловным лидером премиального сегмента, добавил Кобаладзе.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил, что цены на новостройки по итогам 2025 года вырастут как минимум на 10%, а в отдельных регионах — более чем на 15%. Так эксперт прокомментировал готовящиеся властями меры по стимулированию спроса на жилье. По его словам, больше всего стоимость «квадрата» увеличится в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.