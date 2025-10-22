Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 15:02

Груша и хрен в одном салате? Да, это работает блестяще!

Груша и хрен в одном салате? Да, это работает блестяще! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Резкая нотка домашнего хрена и хрустящая сладость груши создают в этом рецепте сложную и элегантную композицию, где каждый ингредиент раскрывается по-новому.

Две небольшие свеклы очистите и нарежьте тонкими дольками. Уложите в сотейник и полностью залейте оливковым маслом, добавив пару зубчиков чеснока и веточку тимьяна. Томите на самом маленьком огне 45–60 минут, пока свекла не станет мягкой. Аккуратно извлеките дольки из масла. Столовую ложку острого хрена смешайте с тремя столовыми ложками сметаны, добавив чайную ложку лимонного сока и соль. На тарелку выложите свеклу конфи, тонкие ломтики груши (лучше твердых сортов) и несколько листиков радиккьо или другого горьковатого салата. Сбрызните заправкой из хрена и украсьте кристалликами морской соли.

