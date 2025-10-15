Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:09

От щей до каши: сборник рецептов русской кухни

От щей до каши: сборник рецептов русской кухни От щей до каши: сборник рецептов русской кухни Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мы собрали рецепты, которые знает, казалось бы, каждый. Но в них кроются маленькие секреты, переданные от мам и бабушек: почему рассольник должен «настояться», как добиться той самой «правильной» зажаристой корочки на котлетах и какой секрет таят в себе пышные оладьи.

Рецепт пельменей из 90-х

Русские блины

Ароматный рассольник по-домашнему

Тающие во рту картофельные оладьи

Русские голубцы: простой рецепт

Рецепт русской капустной солянки

Готовим русскую селедку под шубой

Рецепт клюквенного морса по-русски

Рецепт пельменей из 90-х

Основой для пельменей служит эластичное тесто, которое готовят из пшеничной муки, соединяя ее с яйцом, холодной водой и небольшим количеством соли. Замешанное до мягкости и гладкости, тесто настаивается непродолжительное время, после чего его становится легко раскатать.

Начинка формируется из смеси свинины и говядины, которую дополняют мелко нарубленным репчатым луком, солью и черным перцем. Для особой сочности в фарш можно влить немного ледяной воды или бульона.

Тонко раскатанное тесто нарезают на круглые заготовки, в центр каждой из которых помещают ароматную мясную начинку. Края тщательно защипывают, создавая традиционную форму. Сваренные в подсоленном кипятке до момента всплытия, пельмени подают на стол горячими, дополнив их сливочным маслом, прохладной сметаной или каплей уксуса.

Русские блины

Основу блинного теста составляет пшеничная мука, которую соединяют с молоком, яйцом и небольшой порцией соли. Ингредиенты тщательно перемешивают до состояния нежной однородной массы, без единого комочка. Для придания готовым блинам едва уловимой сладости в тесто можно ввести немного сахара.

Что касается жарки, то для этого подходит растительное масло. Его можно как добавить непосредственно в тесто, так и использовать для смазывания хорошо разогретой сковороды перед приготовлением каждой порции. На раскаленную поверхность выливают порцию теста, быстро распределяя его тонким слоем. Блин обжаривают с обеих сторон до появления приятного золотистого оттенка, после чего перекладывают на тарелку.

Современная русская кухня: простые и вкусные рецепты с фото Современная русская кухня: простые и вкусные рецепты с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный рассольник по-домашнему

Кулинарное путешествие к классическому рассольнику начинается с приготовления ароматного бульона. В холодную воду следует положить кусочки говяжьей грудинки или нежной курицы. После закипания важно снять образовавшуюся пену и томить бульон на тихом огне до тех пор, пока мясо не станет совершенно мягким. Готовое мясо вынимают, отделяют от кости и нарезают аккуратными ломтиками.

Параллельно перловую крупу заливают водой для набухания. Следующий шаг — натереть на крупной терке картофель и сочную морковь, а репчатый лук и соленые огурцы измельчить до мелкой фракции. В закипевший бульон первой отправляется подготовленная перловка, а спустя несколько минут — картофельная стружка.

Для создания насыщенного вкуса лук с морковью пассеруют до золотистой мягкости, присоединяют к ним огурцы и тушат под крышкой. Эта душистая заправка перекочевывает в суп, а следом за ней вливается огуречный рассол, который и подарит блюду ту самую узнаваемую кислинку. Финальный аккорд — возвращение в кастрюлю нарезанного мяса. После непродолжительной варки рассольник готов, осталось лишь досолить его по своему вкусу.

Тающие во рту картофельные оладьи

Крупный картофель очистите и измельчите на мелкой терке. Чтобы сохранить светлый цвет, картофельную массу следует немедленно перемешать и тщательно отжать выделившийся сок — этот прием как раз и позволит добиться заветной хрустящей корочки. К подготовленной картофельной основе добавьте сырое яйцо, мелко нарезанный репчатый лук, ложку крахмала, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты перемешайте до однородности без комочков. В сковороде с толстым дном хорошо разогрейте масло. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя аккуратные оладьи, и слегка прижимайте их лопаткой. Обжаривайте до румяной корочки, затем убавьте огонь и дайте драникам пропечься изнутри еще несколько минут.

Тающие во рту картофельные оладьи Тающие во рту картофельные оладьи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Русские голубцы: простой рецепт

Классические голубцы готовятся из сочного капустного листа, в который заворачивается ароматная начинка. Ее основу составляет смесь говяжьего фарша и отваренного до полуготовности риса, соединенная с пассерованными луком и морковью, сдобренная солью и перцем.

Предварительно отваренные до мягкости капустные листья наполняют мясо-рисовой начинкой и аккуратно формируют рулетики. Для нежного соуса на разогретом масле слегка тушат спелые помидоры, после чего к ним добавляют густую сметану, солят и тщательно перемешивают. Голубцы, уложенные в посуду с толстым дном, щедро заливаются приготовленным томатно-сметанным соусом и томятся под крышкой до полной готовности.

Рецепт русской капустной солянки

Классическое блюдо готовится из сочной капусты, ароматного картофеля и мяса — свинины или говядины. В основу также добавляются спелые томаты, золотистый репчатый лук и томатная паста для насыщенного вкуса. Мясо нарезается аккуратными кубиками и обжаривается до румяной корочки, после чего к нему отправляются нарезанные овощи. Все тушится на медленном огне до мягкости капусты, которая успевает впитать все ароматы и становится удивительно нежной. Секрет успеха — в неторопливом томлении, которое объединяет все компоненты в гармоничное и сытное блюдо.

Рецепт русской капустной солянки Рецепт русской капустной солянки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим русскую селедку под шубой

В основе этого любимого салата — нежное филе соленой сельди, сытные вареные картофель и морковь, а также вареные яйца, репчатый лук и майонез. Все отварные овощи и яйца превращаются в крупную тертую массу, лук произвольно измельчается, а селедка нарезается небольшими кусочками. Волшебство рождения «шубы» заключается в послойной сборке, где каждый новый пласт пропитывается майонезом. Фундаментом служит рыба, на которую укладывается ароматный лук, затем картофель, следом яичная крошка и, наконец, солнечная морковь.

Рецепт клюквенного морса по-русски

Погрузитесь в традиции славянской кухни, приготовив старинный горячий напиток из клюквы. Для этого разомните сочные ягоды и через марлю отделите свежий сок, который пока нужно убрать в сторону. Оставшуюся мезгу залейте чистой водой, доведите до кипения и проварите несколько минут. Получившийся ароматный отвар следует процедить, подсластить по вкусу и тщательно размешать до полного растворения сахара. В почти остывшую основу останется влить сохраненный свежий сок — и ваш морс готов! Помните, что от контакта с кипятком живой клюквенный сок теряет свою силу, поэтому его добавляют в самом конце.

Ранее мы рассказывали про секрет идеальной советской глазуньи

Читайте также
Пирог с нежной корочкой и сочной начинкой: итальянский лимонник, или сбричолата, — аромат на весь дом!
Общество
Пирог с нежной корочкой и сочной начинкой: итальянский лимонник, или сбричолата, — аромат на весь дом!
Без духовки и возни с тестом — очень вкусный и нежный капустный пирог на сковороде: рецепт-пятиминутка
Общество
Без духовки и возни с тестом — очень вкусный и нежный капустный пирог на сковороде: рецепт-пятиминутка
Управляющая грузинским рестораном в Москве оскорбила русских
Общество
Управляющая грузинским рестораном в Москве оскорбила русских
Безруков высказался о стеснении от русской культуры
Культура
Безруков высказался о стеснении от русской культуры
Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут
Семья и жизнь
Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут
рецепты
русские
национальная кухня
советы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия
Российская армия освободила два села на Украине и в ДНР
Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.