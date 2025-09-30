Ароматный рассольник по-домашнему: секрет идеального супа

Для начала нужно сварить бульон. Возьмите 3 литра воды, положите в нее 400 граммов говяжьей грудинки или курицы. Когда вода закипит, уберите пену и варите на самом маленьком огне полтора часа до готовности мяса. Затем извлеките мясо, отделите его от костей и нарежьте кусочками. В это время половину стакана перловой крупы залейте водой и оставьте разбухать. Натрите две средние картофелины и одну морковь на крупной терке. Одну луковицу и два соленых огурца нарежьте как можно мельче. В кипящий бульон засыпьте подготовленную перловку и варите 10 минут. Затем положите картофель. Пока он варится, спассеруйте лук с морковью до мягкости, после чего добавьте к ним огурцы и тушите все вместе 5 минут. Получившуюся заправку выложите в бульон. Влейте полстакана рассола из-под огурцов — именно он придаст узнаваемую кислинку. Добавьте нарезанное мясо, досолите по вкусу и варите еще пять минут. Подавайте с ложкой сметаны и свежей зеленью.

