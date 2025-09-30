Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 20:00

Тающие во рту картофельные оладьи

Тающие во рту картофельные оладьи

Возьмите четыре крупные картофелины, очистите их и натрите на мелкой терке. Чтобы картофельная масса не потемнела, ее нужно быстро перемешать и отжать от лишнего сока. Это очень важный шаг, именно он обеспечит ту самую хрустящую текстуру. К отжатому тертому овощу добавьте одно сырое яйцо, одну небольшую измельченную луковицу, столовую ложку крахмала, посолите и поперчите по своему усмотрению. Перемешайте до получения массы без комков. Нагрейте в посуде с толстым дном достаточное количество масла. Ложкой выкладывайте массу, формируя аккуратные оладьи, слегка прижимайте их лопаткой. Жарьте до появления корочки. Когда драники будут готовы, убавьте нагрев и потомите еще пару минут, чтобы они пропеклись внутри. Подавайте их немедленно, пока они не потеряли свой хруст, со сметаной или любимым соусом.

Ранее мы писали о том, как приготовить творожную запеканку с хрустящим топингом

рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
драники
Оксана Головина
О. Головина
