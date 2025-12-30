Эффектно дополнит новогодний стол наравне с оливье и шубой: нарядный салат «Марсель» с ветчиной

Приготовьте изысканный, нарядный и пикантный салат «Марсель», который станет ярким акцентом на празднике. Он эффектно дополнит новогодний стол наравне с оливье и шубой.

Вкус получается многогранным и очень гармоничным: сладковатая морковь, свежий огурец, солоноватая ветчина, нежные белки, пикантный сладкий чернослив и сливочный сыр создают настоящую симфонию вкусов. Это блюдо точно запомнится вашим гостям.

Вам понадобится: 2 свежие моркови, 1 крупный свежий огурец, 200 г ветчины, 3 отварных яйца (отделить белки от желтков), 100 г чернослива без косточек (запарить в кипятке на 5 минут), 150 г твердого сыра, майонез. Салат собираем слоями в глубоком блюде или салатнике. Первый слой: тертая морковь, слегка смазать майонезом. Второй слой: нарезанный соломкой огурец (можно не смазывать). Третий слой: нарезанная соломкой ветчина, промазать майонезом. Четвертый слой: тертые белки, промазать майонезом. Пятый слой: нарезанный чернослив. Шестой, завершающий слой: тертый сыр, которым обильно покрываем всю поверхность салата. Даем настояться в холодильнике 1–2 часа для пропитки.

