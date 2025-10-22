Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане

Яркий и утонченный салат со свеклой и козьим сыром — блюдо, которое сочетает простоту и изысканность. Сладковатая запеченная свекла, пряная рукола и мягкий сливочный козий сыр образуют гармонию вкусов, а легкая заправка подчеркивает свежесть ингредиентов. Чтобы приготовить его, понадобится две средние свеклы, 80 граммов козьего сыра, горсть руколы, чайная ложка оливкового масла, немного лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Свеклу запекают в фольге при 190 градусах около часа, затем остужают, очищают и нарезают ломтиками. В глубокой миске соединяют свеклу с руколой, добавляют немного масла, лимонного сока и приправ. Сверху выкладывают крошки козьего сыра — он плавится от теплой свеклы и превращает салат в настоящее гастрономическое удовольствие.

Этот салат со свеклой и руколой подходит для легкого ужина, пикника или праздничного застолья. Он не требует сложных ингредиентов, но всегда выглядит эффектно и радует свежим вкусом.

