22 октября 2025 в 12:04

Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане

Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус, как в ресторане Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус, как в ресторане Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яркий и утонченный салат со свеклой и козьим сыром — блюдо, которое сочетает простоту и изысканность. Сладковатая запеченная свекла, пряная рукола и мягкий сливочный козий сыр образуют гармонию вкусов, а легкая заправка подчеркивает свежесть ингредиентов. Чтобы приготовить его, понадобится две средние свеклы, 80 граммов козьего сыра, горсть руколы, чайная ложка оливкового масла, немного лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Свеклу запекают в фольге при 190 градусах около часа, затем остужают, очищают и нарезают ломтиками. В глубокой миске соединяют свеклу с руколой, добавляют немного масла, лимонного сока и приправ. Сверху выкладывают крошки козьего сыра — он плавится от теплой свеклы и превращает салат в настоящее гастрономическое удовольствие.

Этот салат со свеклой и руколой подходит для легкого ужина, пикника или праздничного застолья. Он не требует сложных ингредиентов, но всегда выглядит эффектно и радует свежим вкусом.

Ранее мы рассказали, как запечь свеклу в фольге с розмарином и чесноком.

салат
свекла
зелень
сыр
Елизавета Семерина
Е. Семерина
