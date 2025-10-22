Из простой капусты, а такой вкусный! Готовим капустный салат с чумовой заправкой — она делает из него хит

Этот салат — настоящая находка для любителей свежести и легкости на тарелке! Хрустящая белокочанная капуста, сочные огурцы и сладкая кукуруза объединяются с кремовой заправкой из авокадо, придающей блюду мягкую текстуру и пикантность за счет грецких орехов. Такой салат станет украшением любого обеда и порадует гостей необычным сочетанием вкусов.

Для приготовления понадобятся 400 г белокочанной капусты, 2 свежих огурца, 200 г консервированной кукурузы, 3 яйца, 1 спелый авокадо, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу и немного укропа для украшения.

Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками с солью, чтобы она стала мягче. Огурцы нарежьте полукольцами, яйца — дольками. Для заправки в блендере смешайте авокадо, грецкие орехи, чеснок, лимонный сок и оливковое масло до кремовой консистенции. Соедините капусту, огурцы и кукурузу в салатнике, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Разложите по тарелкам, украсьте дольками яиц и веточками укропа, подавайте сразу — салат сохранит свою хрустящую свежесть и яркость вкуса.

