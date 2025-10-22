Пикантный ужин за 40 минут: сладко-острая курица с хрустящей корочкой

Куриные бедра (4 шт.) надрежьте до кости для лучшего пропитания. В чаше блендера измельчите 2 зубчика чеснока, кусочек имбиря (3 см) и 1 ст. л. сычуаньского перца. Добавьте 2 ст. л. пасты тамаринда, 3 ст. л. темного соевого соуса, 2 ст. л. кленового сиропа (или меда) и 1 ст. л. арахисового масла. Взбейте до однородности. Обмажьте курицу этим интенсивным соусом и оставьте мариноваться под пленкой не менее часа, а лучше — на ночь. Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите курицу на решетку, установленную над противнем для стекания сока. Запекайте 40–45 минут, каждые 10 минут обильно смазывая остатками маринада и образующимся соком. В последние 5 минут включите гриль, чтобы глазурь закарамелизировалась. Подавайте на подушке из рисовой лапши, посыпав обжаренным кунжутом и тонко нарезанным зеленым луком.

