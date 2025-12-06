Тропические шашлыки, на которых можно постройнеть: всего 95 ккал — и вы влезете в новогоднее платье

Приготовьте диетические тропические шашлыки, на которых можно постройнеть. Калорийность готового блюда составляет всего около 95 ккал на 100 граммов! С таким ужином вы точно влезете в новогоднее платье.

Вам понадобится: 500 г куриной грудки, 1 апельсин, 1 желтый и 1 красный болгарский перец, 2 луковицы, 2 ст. л. соевого соуса, специи для курицы. Куриную грудку нарежьте кубиками, замаринуйте в соке апельсина, соевом соусе и специях на 2 часа. Перец нарежьте крупными квадратами, лук — четвертинками. Нанижите на шпажки в произвольном порядке: курица, перец, лук. Запекайте в духовке при 200°C 20–25 минут до румяной корочки, периодически переворачивая.

Блюдо богато белком, содержит минимум жиров и отлично утоляет голод. Эти шашлыки можно есть даже вечером.

