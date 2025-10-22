Забудьте о сухой грудке: как приготовить сочнейшую курицу в духовке

Филе куриной грудки (2 шт.) не отбиваем, а надрезаем с одной стороны кармашек. Натираем смесью морской соли крупного помола, черного перца и щепотки сушеного эстрагона. Нарезаем тонкими пластинами. В сотейнике на оливковом масле обжариваем фенхель до мягкости, добавляем цедру и сок одного апельсина, 1 ст. л. меда и веточку тимьяна. Томим 5–7 минут до состояния густого соуса — цитрусового конфитюра. Этой массой начиняем кармашки в курице. Сверху выкладываем оставшийся фенхель и кружочки половинки лимона. Запекаем при 190 °C 25 минут, затем на 3 минуты включаем гриль для румяной корочки. Подаем, поливая соком с противня, украсив зернышками граната для цвета и свежести.

