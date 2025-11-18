Готовим новогодний салат «Легкость»: вкусно, сытно и без тяжести в животе! Простые продукты и никакой мороки. Хотите встретить Новый год без привычных последствий в виде переедания и тяжести? Этот салат идеально подойдет! Он сочетает в себе нежную куриную грудку, ароматные шампиньоны и пикантную корейскую морковь. Сытный, но при этом легкий — идеальный вариант для праздничного стола, когда хочется попробовать все блюда и остаться в хорошей форме.

Обжарьте 200 грамм шампиньонов с 100 граммами лука на 5 граммах масла до золотистого цвета. 200 грамм куриной грудки отварите или запеките до готовности и нарежьте кубиками. 3 яйца отварите вкрутую и измельчите. В глубокой миске соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте 100 грамм тертого сыра и 50 грамм корейской моркови. Заправьте 120 граммами греческого йогурта и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15-20 минут в холодильнике — за это время вкусы идеально сочетаются. Этот салат хорош тем, что его можно приготовить заранее — он прекрасно хранится 2-3 часа без потери вкусовых качеств!

Ранее мы готовили «Криспики» из минтая в кляре. Вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке.