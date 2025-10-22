Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:58

ВСУ вернули в армейские ряды командующего контрнаступлением генерала

«Украинская правда»: ВСУ вернули в ряды армии генерала Тарнавского

Александр Тарнавский Александр Тарнавский Фото: Global Look Press

Бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский, известный по руководству контрнаступлением в 2023 году, вновь назначен на командную должность в действующей армии, сообщает издание «Украинская правда». Согласно полученным данным, генерал возвращается к командованию 9-м армейским корпусом, который был сформирован на базе оперативно-тактической группировки «Донецк».

Прежний командующий корпусом генерал-майор Виктор Николюк, который руководил им с июня по октябрь, был переведен на должность командира 20-го армейского корпуса. Это подразделение занимает оборону на границе ДНР и Днепропетровской области.

В декабре командование Вооруженных сил Украины приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» генерала Александра Луценко после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях Донецкой Народной Республики. Отмечается, что вместо прежнего военачальника должность займет Александр Тарнавский.

До этого президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца. Он возглавил администрацию Государственной специальной службы транспорта.

