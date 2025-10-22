Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 15:11

Раскрыто, что сопутствовало успеху ВС России под Запорожьем

Баранец: прорыв ВС России на Запорожском направлении объясняется просчетом ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Активизация боевых действий и прорыв ВС России на Запорожском направлении связаны с серьезным просчетом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, главком ВСУ опрометчиво перебросил несколько подразделений на другие направления.

Сырским был допущен серьезный просчет. Он опрометчиво снял и перебросил несколько подразделений и даже целых частей с Запорожского на Сумское и Харьковское направления. Мы блестяще воспользовались этой ситуацией, вынудив противника оголить Запорожский фронт, — пояснил Баранец.

Он напомнил, что российская армия сегодня контролирует примерно 50–70% Запорожской области, что является недостаточным.

Перспективы этого направления — полный контроль над Запорожской областью. Это стратегическая задача нашей армии на данном направлении, — резюмировал Баранец.

Ранее стало известно о прорыве ключевого рубежа обороны ВСУ вдоль реки Янчур, после чего российские вооруженные силы начали масштабное наступление на город Орехов в Запорожской области, что в 40 км от административного центра Гуляйполе. Армейские подразделения проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
Александр Сырский
Запорожье
СВО
Виктор Баранец
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
В России могут наложить запрет на отключение ЖКУ без судебного решения
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.