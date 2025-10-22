Раскрыто, что сопутствовало успеху ВС России под Запорожьем Баранец: прорыв ВС России на Запорожском направлении объясняется просчетом ВСУ

Активизация боевых действий и прорыв ВС России на Запорожском направлении связаны с серьезным просчетом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, главком ВСУ опрометчиво перебросил несколько подразделений на другие направления.

Сырским был допущен серьезный просчет. Он опрометчиво снял и перебросил несколько подразделений и даже целых частей с Запорожского на Сумское и Харьковское направления. Мы блестяще воспользовались этой ситуацией, вынудив противника оголить Запорожский фронт, — пояснил Баранец.

Он напомнил, что российская армия сегодня контролирует примерно 50–70% Запорожской области, что является недостаточным.

Перспективы этого направления — полный контроль над Запорожской областью. Это стратегическая задача нашей армии на данном направлении, — резюмировал Баранец.

Ранее стало известно о прорыве ключевого рубежа обороны ВСУ вдоль реки Янчур, после чего российские вооруженные силы начали масштабное наступление на город Орехов в Запорожской области, что в 40 км от административного центра Гуляйполе. Армейские подразделения проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.