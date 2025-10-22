В Домодедово пресекли контрабанду драгоценных камней на 15 млн рублей

В Домодедово задержали двух иностранцев с драгоценными камнями на 15 млн рублей, сообщила NEWS.ru Федеральная таможенная служба (ФТС). Мужчины прибыли в Москву из азиатских стран разными рейсами, но в один день.

В аэропорту Домодедово таможенники задержали двоих иностранцев при попытке контрабанды драгоценных камней общей стоимостью 15 млн рублей, — говорится в сообщении.

Как отметила ФТС, таможенники нашли камни при прохождении мужчинами «зеленого» коридора. Драгоценности передали на экспертизу, где выяснилось, что иностранцы привезли изумруды, рубины, сапфир и розовый корунд. Возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде, мужчинам грозит штраф 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сочинские таможенники в пункте пропуска Адлер обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе и тайниках автомобиля. Уточняется, что товар нашли в ходе досмотра автомобиля УАЗ «Хантер», прибывшего из Абхазии. Водитель признался, что сокрыл товар намеренно, поскольку знал об ограничениях на ввоз табачной продукции на территорию России. Таможенники изъяли сигареты и автомобиль.