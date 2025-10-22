Путин раскрыл, какой характер носит тренировка ядерных сил РФ

Тренировка стратегических ядерных сил России с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих, которая проходит в среду, 22 октября, носит плановый характер, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военным командованием российской армии. Глава государства особенно подчеркнул этот момент, передает пресс-служба Кремля.

Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать, — сказал Путин из ситуационного центра в первом корпусе Кремля.

Ранее стало известно, что Россия разрабатывает новое оружие и его испытания идут успешно. Как заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе, оно скоро будет представлено. Глава государства отметил новизну российского вооружения, которое может использоваться на море и в воздухе.

Позже военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, что Россия создает новые твердотопливные ракетные комплексы для противодействия военным планам Евросоюза. По его мнению, данное оружие повысит адаптивность ВС РФ к вызовам, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет.