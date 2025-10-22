Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:53

Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях

Психолог Щанкина: женщины чаще мужчин используют психологическое насилие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины больше мужчин склонны использовать психологическое давление, например унижения, оскорбления и газлайтинг, заявила «Радио 1» психолог Наталия Щанкина. В то время как последние чаще прибегают к физическому насилию.

Сравнивать эти типы насилия нельзя. Любое оставляет след и влияет впоследствии на психику человека. Мужчины молчат о насилии над ними: существует страх, что им не поверят и могут высмеять. Они также думают, что это означает их слабость, порождает стыд, — подчеркнула Щанкина.

Она отметила, что практически все жертвы абьюза винят себя в происходящем. В такой ситуации пострадавшим важно осознать, что ответственность за насилие всегда несет тот, кто его применяет, и выговориться кому-то.

Ранее психолог Александр Бережной заявил, что открытое и честное общение с людьми позволит предотвратить проявления газлайтинга, одной из форм социального доминирования. Он отметил, что прозрачный диалог вносит ясность в отношения.

абьюз
женщины
мужчины
психологи
