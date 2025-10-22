Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:40

АвтоВАЗ отзывает несколько тысяч автомобилей Lada

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ решил отозвать более 8,2 тыс. автомобилей Lada X-ray, чтобы установить в них систему вызова экстренных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росстандарта. Речь идет о машинах, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. Все работы для владельцев авто будут бесплатными.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии согласовало программу мероприятий по плановому дооснащению Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных служб, — уточнили в ведомстве.

Ранее президент компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ намерен выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей к 2027 году. По его словам, уже в этом году объем экспортных поставок превысит 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

До этого стало известно, что АвтоВАЗ зарегистрировал новое торговое наименование Lada Salut. Заявка производителя была одобрена по международному классу, включающему автомобили, запасные части и прицепную технику. Компания пока не раскрывает предназначения зарегистрированной марки.

