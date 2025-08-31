Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada

АвтоВАЗ инициировал бесплатную сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. Ранее на это пожаловались владельцы выпущенных тольяттинским гигантом машин. С какими еще неисправностями сталкиваются обладатели продукции крупнейшего отечественного автоконцерна, почему автолюбители подчас продолжают называть даже новенькие «Лады» не иначе как «ведрами с болтами» и насколько это справедливо — в материале NEWS.ru.

Что случилось с рулевым управлением у Lada Vesta

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой провести проверку случаев блокировки рулевого колеса на Lada Vesta. Как сообщил NEWS.ru вице-президент НАС Антон Шапарин, ответ еще не получен, однако отзывная кампания уже началась: завод проблему признал, дилерские центры ждут владельцев на «перепрошивку».

«Пресс-служба АвтоВАЗа говорила, что блокировка — единичный случай с целью похайповать на всенародно любимом тольяттинском заводе. А сейчас началась отзывная кампания», — пояснил Шапарин.

В Сети ранее публиковали видеоролики с несколькими случаями, когда руль якобы блокировался прямо во время движения.

Представители автоконцерна заявили, что в настоящее время официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения путем обновления прошивки.

Lada Vesta Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«При очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и при необходимости ее обновление. Дополнительная операция связана с алгоритмом действий при остановке и рестарте двигателя, который полностью описан в инструкции по эксплуатации автомобиля (между этими действиями необходимо выждать пять секунд). Обновленная версия ПО полностью убирает пятисекундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки», — сообщили на АвтоВАЗе.

Там также отметили, что отличие «отзывной» и «сервисной» кампаний заключается в том, что первая предполагает обязательный ремонт или другие действия, направленные на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных, а вторая — это рекомендательные действия, которые выполняются при очередном регулярном заезде автомобиля на сервис для улучшения потребительских характеристик.

Что чаще всего ломается в автомобилях Lada

Неисправности, выявляемые в автомобилях, выпущенных тольяттинским концерном, периодически становятся предметом судебных разбирательств, рассказал NEWS.ru автомобильный юрист Лев Воропаев.

«В судебной практике мне встречались проблемы, связанные со стуком в правой опоре двигателя, который никак не могли устранить, протечкой и коррозией дверей. Приходилось также сталкиваться с неисправностями, связанными с механизмом включения передач», — сообщил юрист.

По его словам, множество проблем возникало вскоре после начала конфронтации с Западом в 2022 году и введения антироссийских санкций. «Тогда встречалось немало проблем с качеством определенных узлов. Сейчас отдельные вопросы остаются, но, как мне представляется, их значительно меньше, чем это было три года назад», — говорит Воропаев.

Директор одного из технических центров Михаил Пальмов в беседе с NEWS.ru констатировал, что ломаются все автомобили, однако, по его личным наблюдениям, с отечественными машинами всегда много проблем.

«Когда Lada стоила 300 тыс. рублей, то и спрос с нее был невелик — многие расценивали такой автомобиль как предельно бюджетный, потому и к возникающим поломкам потребители относились довольно лояльно. Сейчас, когда за легковушку от АвтоВАЗа надо выложить более 2 млн рублей, то и отношение к техническим неисправностям у людей совершенно иное», — заявил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, по его словам, на Lada Vesta клиенты довольно регулярно жалуются на проблемы с трансмиссией, электроусилителем руля, датчиком педали тормоза и термостатом.

Также, говорит специалист, почти у всех «жигулей» возникают и проблемы с подвеской. «Владельцы часто шутят: иногда что-то стучит, а иногда что-то отваливается. У машин часто глючит электроника, неисправен трос капота, стучит пластик в разных местах», — рассказал он.

«Как мне представляется, даже сегодня покупатель Lada должен быть готов к регулярным техническим проблемам. Я бы не стал говорить, что речь идет о плохих машинах. Скорее они не должны стоить столько, сколько сейчас — это несправедливый ценник», — отметил Пальмов.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте АвтоВАЗа, седан Lada Granta с двигателем 1,6 литра с механической трансмиссией можно приобрести за 986 тыс. рублей. Аналогичная модель, в комплектацию которой добавлен кондиционер, обойдется покупателю в 1 047 000.

Трехдверная Niva Legend с движком 1,7 литра на «механике» стоит 1 059 000 рублей. Цена на Lada Vesta в самой «голой» версии стартует с 1 239 900 рублей. Такая же машина в комплектации Enjoy-24 (с обогревом ветрового стекла, задними датчиками парковки, камерой заднего вида и мультимедийной системой) обойдется значительно дороже — от 1 726 000 рублей.

Niva Legend Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомеханик Андрей Царев рассказал NEWS.ru, что проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Lada, можно разделить на простые и довольно сложные: «Простые — это еще полбеды, чаще всего с ними недорого и нетрудно справиться. Но встречаются и куда более тяжелые случаи. Например, когда речь идет о повышенном расходе моторного масла, ошибках в электронных блоках, проблемах с вариатором и электрикой. В отдельных ситуациях, даже несмотря на то, что машина — отечественная, ремонт может влететь в копеечку. Спасибо еще, что колеса не отлетают на ходу».

Редакция NEWS.ru попросила АвтоВАЗ рассказать об основных проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются автомобилисты, — запрос был направлен в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответа не поступило.

Почему на качество Lada часто жалуются

Отсутствие конкуренции среди производителей автомобилей в России всегда будет сказываться на качестве продукции в сторону ее снижения, пояснил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

«На мой взгляд, тот протекционизм, который сейчас оказывается АвтоВАЗу, поощряет поверхностное отношение к качеству продукции, замена проверенных поставщиков из-за санкций на других не гарантирует высокого качества. Соответственно, неважно, какой дефект будет обнаружен и купирован, в любом случае такие проблемы с качеством и, следовательно, с безопасностью будут продолжаться», — считает эксперт.

Впрочем, ранее глава «Автостата» Сергей Целиков в разговоре с NEWS.ru заявил, что цены на автомобили Lada соответствуют текущей ситуации в экономике. По его мнению, стоимость во многом зависит от себестоимости производства машин, а она в последние годы заметно выросла. Также он отметил, что никто из предпринимателей не будет работать себе в убыток.

Читайте также:

Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством

Lada Iskra: что за модель, где купить, на чем сэкономить

2,8 млн за российский автопром. АвтоВАЗ поднял цены: репортаж из автосалона