Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством

Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством

АвтоВАЗ сообщил, что осенью может изменить режим работы и перейти на четырехдневную рабочую неделю. Перемены, возможно, связаны с кризисом на отечественном авторынке — падением продаж и большим затовариванием складов. Что происходит с ценами на машины, выпущенные российским флагманом автопрома, — в материале NEWS.ru.

Почему АвтоВАЗ хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Осенью в АвтоВАЗе рассмотрят вопрос об изменении режима работы и переходе на четырехдневную рабочую неделю, сообщила ранее пресс-служба предприятия. В компании мотивировали этот шаг общими тенденциями на российском авторынке.

«Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году). При этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад оценочно составляет около 400 тысяч нераспроданных автомобилей)», — отмечается в сообщении автопроизводителя.

Ранее стало известно, что после перехода на четырехдневную рабочую неделю заработные платы сотрудников АвтоВАЗа могут снизиться минимум на 20%. СМИ отмечали, что эти меры связаны с переполненными складами готовой продукции и резким падением продаж, вынуждающим компанию сокращать расходы.

Однако в пресс-службе АвтоВАЗа заявили NEWS.ru, что решение о переходе или непереходе на сокращенную неделю будет принято только в сентябре. В компании подчеркнули, что до этого момента все сообщения СМИ будут считаться домыслами.

Падают ли продажи машин в России

По информации аналитического агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2025 года реализация новых автомобилей в России снизилась на 26,3% в годовом сопоставлении. Национальное бюро кредитных историй зафиксировало резкое сокращение выдачи автокредитов с января по май — более чем на 53%.

Линия сборки автомобилей Lada на АвтоВАЗе в Тольятти Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным Минпромторга РФ, за январь — июнь 2025 года в России продали 607 тысяч новых автомобилей. Это на 28% меньше, чем за тот же период прошлого года.

«В июне реализовано 44,7 тысячи импортных автомобилей (на 45% меньше, чем в июне 2024-го) и 56,2 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 12,5% меньше, чем в июне прошлого года)», — отметили в министерстве.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов признал проблему переизбытка запасов автомобилей на складах дилеров и производителей.

«Мы видим, что уровень этих запасов находится на той же самой абсолютной отметке в 500 тысяч. То есть они будут нависать над рынком еще долгий период времени. Теперь уже можно уверенно сказать — как минимум до конца текущего, 2025 года», — сказал он.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил NEWS.ru, что снижение объемов продаж в 2025 году — общерыночная ситуация. «У Lada они упали на 23%, а в целом по рынку — на 26%. Производственный план на АвтоВАЗе верстался в конце 2024-го, когда рынок еще был существенно лучше. Поэтому текущая корректировка планов — обычная практика реагирования», — отметил он.

Сколько сегодня стоят модели Lada

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте АвтоВАЗа, седан Lada Granta с двигателем 1,6 литра с механической трансмиссией можно приобрести за 986 тысяч рублей. Аналогичная модель, в комплектацию которой добавлен кондиционер, обойдется покупателю в 1 047 000.

Трехдверная Niva Legend с движком 1,7 литра на «механике» стоит 1 059 000 рублей. Цена на Lada Vesta в самой «голой» версии стартует с 1 239 900 рублей. Такая же машина в комплектации Enjoy-24 (с обогревом ветрового стекла, задними датчиками парковки, камерой заднего вида и мультимедийной системой) обойдется значительно дороже — от 1 726 000 рублей.

Niva Legend Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новинку АвтоВАЗа Lada Aura в комплектации Premier можно купить за 2 599 000. Стоимость версии Status начинается от 2 799 000.

Цены на Lada Largus в комплектации Comfort стартуют от 1 710 000 рублей. За эти деньги производитель обещает подогрев передних сидений, кондиционер, две подушки безопасности и электропривод наружных зеркал.

Ранее NEWS.ru в репортаже сообщал, как идут продажи продукции АвтоВАЗа в регионах.

Правда ли, что цены на Lada завышены?

Используя протекционистскую политику государства, АвтоВАЗ компенсирует отсутствие предложения со стороны иностранных автоконцернов повышением стоимости своей продукции, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. По его словам, других производителей, готовых предложить аналогичный товар по более низкой цене, в России нет.

«Можно предположить, что государственный протекционизм не стимулирует АвтоВАЗ повышать качество своей продукции или снижать цену до приемлемой, а напротив, толкает его увеличивать стоимость. Однако высокая ключевая ставка ЦБ делает продукцию тольяттинского концерна неинтересной для основного потребителя. Плюс ко всему у многих россиян сегодня нет возможности оформить кредит», — пояснил Храпач.

Себестоимость производства автовазовской продукции велика еще и потому, что на заводе выпускается сразу несколько разных платформ, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«По большому счету все малотиражное, не особо интересное поставщикам. Себестоимость такого производства не может быть низкой. Затраты на персонал минимизируются, но управленческие издержки могут быть высокими», — высказал мнение Шапарин.

Автослесарь проводит техническое обслуживание автомобиля при автосалоне дилерского центра Lada Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С этой точкой зрения не согласен глава «Автостата» Сергей Целиков. «Цены на Lada зависят от себестоимости, а она в последние годы быстро росла. Инфляция, кредитные ставки, тарифы и так далее. Работать в убыток никто не будет. Цены адекватны текущей ситуации в экономике», — отметил он.

Слова Целикова подтвердил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Любая компания в любой отрасли зависит от положения в экономике. Если стоимость используемых ею товаров и услуг растет, то это отражается на себестоимости ее продукции. Следовательно, предприятие вынуждено повысить цены для конечных потребителей. Нужно платить заработную плату сотрудникам, есть и другие расходы, которые компания не может игнорировать и на которые ей нужны деньги», — пояснил он NEWS.ru.

Потребители хотят приобретать более дешевые автомобили, однако на данном этапе сложно снизить цены, заявил в разговоре с NEWS.ru автоюрист Лев Воропаев.

«Учитывая ситуацию в стране, вряд ли АвтоВАЗ на данном этапе сможет сделать свой автомобиль дешевле. Такова реальность. С учетом конкурентных преимуществ иных производителей, в том числе из Китая, российская компания, видимо, проигрывает в плане цены и качества», — высказал мнение Воропаев.

Редакция NEWS.ru направила официальный запрос в пресс-службу АвтоВАЗа, но не получила ответ на момент выхода материала.

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