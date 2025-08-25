Переговоры Путина и Трампа на Аляске
АвтоВАЗ запустил сервисную кампанию для Lada Vesta из-за проблем с рулем

АвтоВАЗ заявил о необходимости обновления ПО у Lada Vesta из-за блокировки руля

Lada Vesta Lada Vesta Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ инициировал бесплатную сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля, сообщила пресс-служба компании в беседе с «Известиями». В рамках данной акции специалисты дилерских центров проведут диагностику и при необходимости обновят программное обеспечение одного из электронных блоков.

Процедура будет выполняться во время следующего планового или внепланового визита владельца в сервис. Как подчеркивает производитель, эта кампания носит не отзывной, а исключительно рекомендательный характер.

Проблема, как отмечалось, возникала в случаях, когда водитель не соблюдал требование инструкции о выдержке паузы после остановки мотора. Новая версия программного обеспечения полностью исключает необходимость ожидания и предотвращает возможность блокировки руля.

Дополнительная операция связана с алгоритмом действий при остановке и рестарте двигателя, который полностью описан в инструкции по эксплуатации автомобиля (между этими действиями необходимо выждать пять секунд). Обновленная версия ПО полностью убирает пятисекундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки, — сообщили в компании.

В пресс-службе АвтоВАЗа дали пояснения, четко разграничивающие понятия «сервисная» и «отзывная» кампания. Первая является добровольной и направлена на улучшение потребительских качеств транспортного средства, в то время как вторая подразумевает обязательное устранение выявленных конструктивных недостатков.

Ранее председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач заявил, что россияне зачастую не могут позволить себе приобрести автомобиль Lada, так как у них нет возможности оформить кредит. По его мнению, высокая ключевая ставка, установленная Центробанком, делает продукцию АвтоВАЗа непривлекательной для потребителей.

